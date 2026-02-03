Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи «Вот тут я облажалась»: финал трилогии Нолана о Бэтмене идеальным не назовут даже фанаты режиссера, и виной всему — Марион Котийяр

3 февраля 2026 21:54
Актриса, впрочем, считает, что постановщик мог выбрать дубль поудачнее.

Помните финал «Темного рыцаря: Возрождение легенды»? Там, где героиня Марион Котийяр — Талия аль Гул — произносит последние слова, а затем уходит из жизни в самой комично-неловкой позе, которую только можно вообразить. Как оказалось, даже сама актриса признает — она не справилась с задачей.

Сцена должна была рвать душу, но в итоге зрители давились от смеха и до сих пор вспоминают этот эпизод как один из самых неуклюжих в супергеройском кино.

В интервью французскому изданию Les rencontres du Papotin Котийяр честно говорила:

«Я не вытянула эту сцену. Не нашла правильного положения, не поняла, как сыграть. Я нервничала. Иногда так бывает — и вот тут я облажалась».

Речь идет о кульминации картины Кристофера Нолана, когда Талия, дочь Ра’с аль Гула, после погони по Готэму сталкивается с Бэтменом и, умирая, произносит:

«Дело моего отца завершено».

В этот момент зрители должны были прочувствовать драму, но вместо этого их внимание забрала странная мимика и резкие движения актрисы.

«Вот тут я облажалась»: финал трилогии Нолана о Бэтмене идеальным не назовут даже фанаты режиссера, и виной всему — Марион Котийяр

Котийяр не впервые комментирует ту самую сцену. Еще в 2016-м она признавалась, что удивлялась выбору именно этого дубля:

«Бывают неудачи, и когда видишь их на экране, думаешь — почему? Но либо винить всех, либо никого».

Однако провал не помешал фильму стать кассовым гигантом: «Темный рыцарь: Возрождение легенды» в 2012-м собрал в мировом прокате более миллиарда долларов при бюджете в 250 миллионов.

Так что у Марион, как и у Нолана, репутация цела, и неважно, что мемную сцену зрители запомнили навсегда.

Ранее мы писали: Кто ты, Брюс Уэйн? «Бэтмен 2» с Паттинсоном исправит главную ошибку «Темного рыцаря» Нолана

Фото: Кадр из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
