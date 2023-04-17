Вот тебе и уральская бабушка: россиянка стала моделью в 80 лет (фото)

История Клавдии Конради служит лучшим доказательством того, что модельный бизнес создан не только для молодых красоток. После школы она получила профессию геолога и отправилась на Кузбасс изучать грунт, на котором планировалось масштабное строительство. Тогда у жительницы Урала не возникало даже мысли о том, что она будет блистать на подиуме.

После Кузбасса был Алтай, а затем работа в шахте и жизнь в поселке Коркино. Конради обзавелась семьей, но домохозяйкой так и не стала. А после выхода на пенсию начала активно путешествовать.

При этом Клавдия, в отличие от многих своих сверстниц, всегда уделяла большое внимание внешности и стильно одевалась.

Однажды внучка Конради Екатерина Рейш пригласила ее на пробную фотосессию. Результат оказался впечатляющим. Снимки отправились в социальные сети и быстро обрели популярность. Вскоре на Клавдию обратили внимание модные бренды — так в 80 лет она стала моделью.

Конради получает большое удовольствие от съемок и участия в модных показах. Она готова часами наносить нужный грим и примерять на себя столько образов, сколько потребуется. У модели есть своя армия преданных поклонниц, которые признаются, что именно благодаря Клавдии они теперь совсем не боятся старости.