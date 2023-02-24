Вот тебе и Шурик: ахнете, узнав, почему роли в фильмах Гайдая могли приблизить смерть Демьяненко

Александр Демьяненко известен преимущественно как Шурик из серии фильмов Леонида Гайдая. Легендарные комедии подарили артисту всеобщие любовь и признание, но слава сыграла с ним злую шутку.

Дело в том, что Демьяненко всегда мечтал прославиться благодаря серьезным и разноплановым ролям. Артист никогда не собирался становиться заложником одной роли, поэтому совсем не был рад внезапной популярности. Он старательно избегал навязчивых поклонников и день ото дня все больше проклинал своего героя.

Известность сказалась и на его профессиональных достижениях. Дело в том, что режиссеры больше не видели в нем драматического актера и не приглашали в серьезные проекты. А однажды его уволили из театра Комедии, что стало для артиста большим ударом.

Из-за переживаний у Демьяненко начались проблемы со здоровьем. Постоянные волнения и злость вылились в сердечный приступ и стали причиной многочисленных проблем. В течение многих лет он регулярно посещал кардиологов, пытаясь вылечиться, но не смог. Прославленный актер скончался летом 1999 года от коронарной болезни сердца в возрасте 62 лет.