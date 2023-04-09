Вот тебе и пенсионерка: Лолита показала публике самое сокровенное (фото)

Лолита Милявская давно претендует на звание самой эпатажной певицы российского шоу-бизнеса. Звезда любит удивлять своим внешним видом и не боится обнажаться на публику.

Премия ЖАРА Music Awards 2023 стала для исполнительницы отличной возможностью для того, чтобы вновь показать широкой общественности самое сокровенное. Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала мини-платье черного цвета с излишне глубоким декольте. Грудь артистки то и дело выглядывала наружу, что многих, мягко говоря, шокировало.

Однако звезда была вполне довольна собой — она охотно позировала на красной ковровой дорожке и записывала видео для социальных сетей. Между тем интернет-пользователи набросились на певицу с жесткой критикой. Многие отметили, что Лолите в ее пенсионном возрасте следует вести себя скромнее. Впрочем, Милявской, как и всегда, до этих замечаний нет никакого дела.