Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот тебе и мультик: у Винни Пуха и Ослика Иа большие психологические проблемы

Вот тебе и мультик: у Винни Пуха и Ослика Иа большие психологические проблемы

11 октября 2023 17:45
Вот тебе и мультик: у Винни Пуха и Ослика Иа большие психологические проблемы

Любимым героям остается только посочувствовать.

В детстве сюжеты из мультфильмов кажутся радужными и невинными. Если персонажи грустят, то вскоре их беды решатся, все пустятся в пляс. Взрослые смотрят на знакомые сюжеты совершенно иначе, подмечая пугающие детали. Врач-психиатр Руслан Исаев рассказал о недугах Винни Пуха и Ослика Иа.

У главного героя советского мультика доктор обнаружил сразу два заболевания — это расстройство пищевого поведения и синдром дефицита внимания. Аппетит медвежонка явно выходит за границы нормы: ради меда персонаж готов на все, что говорит о нездоровых отношениях с едой или даже о булимии. Также Пух постоянно взвинчен и не может найти себе места. Из-за особенностей нервной системы медведь не контролирует собственные эмоции.

Еще меньше повезло бедняге Иа: у ослика клиническая депрессия. Герой постоянно находится в подавленном состоянии, у него низкая самооценка. При депрессии у людей часто нет сил, чтобы радоваться жизни и выполнять элементарные бытовые действия, как пишет «Комсомольская правда».

Фото: Кадры из мультфильма «Винни-Пух» (1969)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше