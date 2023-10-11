Вот тебе и мультик: у Винни Пуха и Ослика Иа большие психологические проблемы

В детстве сюжеты из мультфильмов кажутся радужными и невинными. Если персонажи грустят, то вскоре их беды решатся, все пустятся в пляс. Взрослые смотрят на знакомые сюжеты совершенно иначе, подмечая пугающие детали. Врач-психиатр Руслан Исаев рассказал о недугах Винни Пуха и Ослика Иа.

У главного героя советского мультика доктор обнаружил сразу два заболевания — это расстройство пищевого поведения и синдром дефицита внимания. Аппетит медвежонка явно выходит за границы нормы: ради меда персонаж готов на все, что говорит о нездоровых отношениях с едой или даже о булимии. Также Пух постоянно взвинчен и не может найти себе места. Из-за особенностей нервной системы медведь не контролирует собственные эмоции.

Еще меньше повезло бедняге Иа: у ослика клиническая депрессия. Герой постоянно находится в подавленном состоянии, у него низкая самооценка. При депрессии у людей часто нет сил, чтобы радоваться жизни и выполнять элементарные бытовые действия, как пишет «Комсомольская правда».