Вот тебе и бабушка: Антонина Семеновна из «Папиных дочек» крутила роман с невероятным красавцем

Карьера Ольги Волковой сложилась удачно. Актриса дебютировала в начале 60-х и до сих пор остается востребованной в профессии. Современным зрителям она известна как Антонина Семеновна из ситкома «Папины дочки» — здесь Волковой досталась роль бабушки. Но мало кто знает, что в молодости у нее был красавец-любовник.

С карьерой у Ольги Владимировны все задалось с самого начала, а вот о личной жизни такого сказать нельзя. В 60-х у актрисы был роман с коллегой Георгием Тараторкиным. Артист известен по роли Родиона Раскольникова в экранизации «Преступление и наказание». В советское время Тараторкин считался одним из самых красивых актеров своего поколения. Однако этот союз рухнул довольно быстро. Волкова была старше возлюбленного, к тому же она воспитывала дочь от первого брака. Мать Георгия Георгиевича выступила против этих отношений, и актер в итоге расстался со своей пассией.

Волкова тяжело переживала этот разрыв, ведь артист обладал красотой, талантом и интеллигентностью.

Ситуация усугубилась, когда Тараторкин женился на актрисе Екатерине Марковой. Она играла в ТЮЗе, где и Ольга Владимировна. Из-за этого Волкова покинула театр.

Звезда «Папиных дочек» связала свою судьбу с другим избранником, от которого родила сына Ивана. Позднее она вышла замуж в третий раз. Дети Волковой пошли по стопам матери и посвятили себя актерскому ремеслу.