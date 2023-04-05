Вот так сюрприз: почему в «Покровских воротах» почти все женщины носят белые перчатки

Героини лирической комедии «Покровские ворота» отличаются не только яркими характерами, но и эффектным стилем. В большинстве сцен они красуются белоснежными прозрачными перчатками, и этот атрибут не был просто выдумкой художницы по костюмам Алины Будниковой, которая одевала героев.

Дело в том, что мода на перчатки действительно существовала в то время. Пошла она от западных кутюрье, которые старались поддерживать отношения с СССР. Например, Ив Сен-Лоран показывал в Москве одну из своих коллекций, где как раз использовал этот аксессуар.

Любили перчатки и знаменитые иностранки. Одри Тоту смело носила их в фильмах, а Жаклин Кеннеди нередко появлялась в них на светских мероприятиях.

Для советских женщин белоснежные прозрачные перчатки стали попыткой скопировать стиль западных модниц. Несмотря на официальный запрет капиталистической культуры в стране, они, к удивлению властей, активно носили перчатки, нередко представляя себя героинями старого Голливуда, что со временем превратилось в настоящий тренд. И именно поэтому этот аксессуар и появляется в картине Михаила Козакова, ведь полностью отражает тенденции той эпохи.