Вот так сюрприз: как выглядит тайная дочь Варум и Агутина (редкое фото)

В феврале дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум — Елизавете-Марии — исполнилось 24 года. Звездные родители редко выкладывают фото наследницы, да и сама она предпочитает непубличную жизнь. Но в день рождения они сделали исключение. Певец поздравил дочку в личном блоге, где написал, что доволен результатом, и пожелал победы в битве под названием жизнь. Агутин сопроводил публикацию двумя фотографиями.

На одной из них Елизавета-Мария, судя по всему, поет на концерте. Подписчики присоединились к трогательным словам отца и пожелали творческих успехов. Больше всего поклонников восхитили внешние данные девушки.

«Лиза очень похожа на француженку!» — писали в комментариях под постом.

Не обошлось и без обсуждения, каких черт родителей в ее облике больше. По мнению фанатов, от папы Елизавете достался шикарный профиль, а от мамы — выразительные глаза. Они пришли к выводу, что звездная наследница похожа одновременно и на папу, и на маму. Комментаторы заключили, что появление «нереальной красавицы» у талантливых во всем родителей выглядит вполне логичным.