Вот так поворот: Варлей заговорила про общего «сына» с Райкиным
Звезда больше не может хранить молчание.
Наталье Варлей всегда приписывали множество романов с коллегами по цеху. Актриса долго игнорировала подобные сплетни, но вдруг сама заговорила о сыне от одного из знаменитых артистов.
В браке с Владимиром Тихоновым у знаменитости появилось двое детей — Василий и Александр. Но отцовство Василия у многих вызывает сомнения.
Циркачка заявила журналистам портала «Интервью», что вдова ее бывшего мужа Наталья Егорова считает, что первенца «кавказская пленница» родила от Константина Райкина. А ранее жена Тихонова и вовсе уверяла всех, что Василий появился на свет в результате отношений Варлей с первым мужем Николаем Бурляевым.
«У нее поменялись показания», — иронично заметила Наталья Владимировна.
Тем самым она дала понять, что не придает большого значения тому, о чем шепчутся за ее спиной.