Вот так поворот: Варлей заговорила про общего «сына» с Райкиным

Звезда больше не может хранить молчание.

Наталье Варлей всегда приписывали множество романов с коллегами по цеху. Актриса долго игнорировала подобные сплетни, но вдруг сама заговорила о сыне от одного из знаменитых артистов.

В браке с Владимиром Тихоновым у знаменитости появилось двое детей — Василий и Александр. Но отцовство Василия у многих вызывает сомнения.

Циркачка заявила журналистам портала «Интервью», что вдова ее бывшего мужа Наталья Егорова считает, что первенца «кавказская пленница» родила от Константина Райкина. А ранее жена Тихонова и вовсе уверяла всех, что Василий появился на свет в результате отношений Варлей с первым мужем Николаем Бурляевым.

«У нее поменялись показания», — иронично заметила Наталья Владимировна.

Тем самым она дала понять, что не придает большого значения тому, о чем шепчутся за ее спиной.