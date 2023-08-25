Вот так поворот: Тарасова отказывается даже звонить Костомарову

Роман Костомаров по-прежнему в центре всеобщего внимания. Россияне ликуют: фигурист впервые вышел на лед после ампутации. Многие поздравляют его с этим событием, но звонка от Татьяны Тарасовой олимпийский чемпион не дождется.

Тренер видела нашумевшие кадры, когда спортсмен на протезах робко ступает по арене, где только что закончила свое выступление его жена Оксана Домнина. От увиденного у народа заслезились глаза, и самый строгий судья «Ледникового периода» равнодушным также не остался. И тем не менее Тарасова наотрез отказывается выходить на связь с Костомаровым.

Свое решение наставница объясняет просто. Она уверена: телефон победившего страшную болезнь фигуриста разрывается. Тарасова не хочет лишний раз тревожить знаменитость и ждет, когда он сам наберет ее номер.

Общаясь с журналистами, бывшая фигуристка предположила, что в будущем Роман порадует поклонников еще большими успехами.