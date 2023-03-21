«Вот так нужно стареть»: актриса русского происхождения поражает мир внешностью

Оскароносная Хелен Миррен сыграла Екатерину II не просто так. Потомок дворян-эмигрантов из Российской империи, при рождении получившая имя Елена Лидия Миронова. Ее деду приходилось работать таксистом, чтобы прокормить близких.

Отец Миррен сменил имена и фамилии членов семьи на более благозвучные для англичан. Он не хотел, чтобы его потомки ассоциировалась с эмигрантами. Мать актрисы была англичанкой из рабочей семьи. Сама артистка говорит: «Я наполовину русская, всегда говорю, что нижняя половина — русская».

В интервью изданию Die Welt британская дама признавалась, что обожает щи и блины, симпатизирует Анне Карениной (а другим женским персонажам Толстого — нет) и знакома с творчеством Достоевского, Тургенева и Чехова. Правда, в переводе: русский язык актриса не знает, хотя прилежно зубрила реплики на языке ее предков-эмигрантов на съемках.

За плечами 77-летней актрисы без малого 70 ролей в кино и множество наград: «Золотой глобус», премия Лоуренса Оливье, признание BAFTA и гильдии киноактеров США. Недавно актриса пришла в программу «Доброе утро, Америка», чтобы поговорить о супергеройском фильме «Шазам! Ярость богов».

Шикарный, при этом естественный внешний вид, как и выбор выходного наряда, восхитили поклонников Миррен. Они считают ее умение стареть завидным качеством для любой кинодивы.