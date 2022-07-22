Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака

Согласно мнению специалистов в области астрологии, на долголетие людей влияет их знак зодиака. Они выяснили, каких рекомендаций стоит придерживаться уроженцам разных знаков, чтобы дожить до глубокой старости.

Овен

Если представители огненного знака будут беречь себя и избегать стрессовых ситуаций, они смогут прожить до 80 лет. Им следует проще относиться к жизни и не переживать из-за мелочей.

Телец

Мужчины этого знака способны прожить не менее 82 лет, женщины – 80. И тем, и другим необходимо тщательно следить за своим здоровьем и избегать вредных привычек.

Близнецы

78 лет – столько в среднем живут мужчины-Близнецы, 85 – Близнецы-женщины.

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Чтобы сохранить бодрость на долгие годы, специалисты рекомендуют им придерживаться здорового образа жизни.

Рак

Уроженки водного знака живут до 75 лет, уроженцы – до 70. Раки склонны к разного рода сосудистым заболеваниям, поэтому их необходимо регулярно проходить медосмотры.

Лев

В среднем представители огненного знака живут до 75 лет. Звезды советуют им не тянуть с визитом к врачу, когда возникают проблемы со здоровьем – иначе можно причинить себе вред.

Дева

80 лет – такую продолжительность жизни обещают Девам специалисты. Слабое место представителей земного знака – пищеварительная система, им важно избегать переедания.

Весы

Весы живут в среднем от 73 до 77 лет. Поскольку они обладают слабым иммунитетом, им необходимо беречь себя, особенно в холодное время года.

Скорпион

Скорпионы живут приблизительно до 60 лет. Такая низкая продолжительность жизни объясняется тем, что они тянут с обращением к врачу до последнего, а также пренебрегают профилактикой.

Стрелец

Средний порог жизни Стрельцов – от 70 до 73 лет. Они обладают слабым здоровьем, страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата.

Козерог

Козероги нередко живут более 80 лет. А все потому, что они очень выносливы.

Единственная их ахиллесова пята – болезни суставов.

Водолей

Продолжительность жизни Водолеев составляет 70-72 года. Специалисты рекомендуют уроженцам знака быть осторожнее при расстройстве ЖКТ, тщательно следить за своим зрением и избегать стрессов.

Рыбы

Этот знак больше остальных подвержен разного рода заболеваниям. Им следует как можно чаще проходить профилактические осмотры.