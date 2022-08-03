Вот сколько денег Аршавин платит бывшим женам после всех судов

У Андрея Аршавина две бывшие семьи. До 2013 года он жил в гражданском браке с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей. А после разрыва их отношений футболист женился на Алисе Казьминой. В их браке на свет появилась дочь Есения. Надолго в этих отношениях спортсмен не остался, оформив развод в 2019 году.

Уже через год Аршавину стало ясно, что львиная часть его заработков уходит на алименты четырем детям, и его адвокаты инициировали многочисленные суды по уменьшению размера выплат. Вплоть до 2020 года спортсмен перечислял на трех детей от Юлии половину ежемесячных доходов — в среднем выходило по 300 тысяч рублей на каждого ребенка. Но с появлением необходимости содержать еще и младшую дочь от Алисы, средств Аршавину стало не хватать.

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Барановская сопротивлялась желанию экс-возлюбленного снизить размер выплат, но суд встал на сторону футболиста. Теперь, после всех разбирательств, Аршавин перечисляет 3/8 от ежемесячных заработков на наследников от Барановской и еще 1/8 — на содержание дочери Есении.