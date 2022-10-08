Вот с кем на самом деле должна была остаться Жади из "Клона"

Бразильская драма «Клон» до сих пор является одной из наиболее любимых российскими зрителями. Ее смотрят и пересматривают телезрители всех возрастов, а споры о судьбе Жади не утихают уже много лет. Некоторые зрители считают, что главной героине не нужно было оставаться с Лукасом, а нужно было выбрать другого красавца из этого сериала.

По мнению зрителей, достойным кандидатом на сердце Жади мог стать Зейн, которого сыграл Лусиано Шафир. Журналистка из России взяла у актера интервью , в котором он рассказал, что как только он появился в «Клоне», то сразу же привлек внимание зрителей.

«Увидев нового героя сериала — Зейна, бразильские зрители захотели, чтобы Жади осталась с ним», — говорит Шафир.

Он отметил, что премьера сериала в США была перенесена из-за теракта в Нью-Йорке в 2001 году и после этого люди стали хуже относиться к мусульманам, но сериал «Клон» смог изменить мнение многих зрителей. Лусиано признался, что хоть и сыграл второстепенного персонажа, он с удовольствием работал над образом Зейна и вложил в этот сериал всю душу.