Вот с кем на самом деле должна была остаться Жади из "Клона"
По мнению зрителей, Жади могла выбрать совсем другого мужчину.
Бразильская драма «Клон» до сих пор является одной из наиболее любимых российскими зрителями. Ее смотрят и пересматривают телезрители всех возрастов, а споры о судьбе Жади не утихают уже много лет. Некоторые зрители считают, что главной героине не нужно было оставаться с Лукасом, а нужно было выбрать другого красавца из этого сериала.
По мнению зрителей, достойным кандидатом на сердце Жади мог стать Зейн, которого сыграл Лусиано Шафир. Журналистка из России взяла у актера интервью, в котором он рассказал, что как только он появился в «Клоне», то сразу же привлек внимание зрителей.
«Увидев нового героя сериала — Зейна, бразильские зрители захотели, чтобы Жади осталась с ним», — говорит Шафир.
Он отметил, что премьера сериала в США была перенесена из-за теракта в Нью-Йорке в 2001 году и после этого люди стали хуже относиться к мусульманам, но сериал «Клон» смог изменить мнение многих зрителей. Лусиано признался, что хоть и сыграл второстепенного персонажа, он с удовольствием работал над образом Зейна и вложил в этот сериал всю душу.