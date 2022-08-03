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Вот с какого человека Гайдай списал Шурика из «Кавказской пленницы»

3 августа 2022 12:05
Вот с какого человека Гайдай списал Шурика из «Кавказской пленницы»

У легендарного героя был вполне реальный прототип.

Леонид Гайдай вдохновлялся собой при работе над Шуриком из «Кавказской пленницы». В этом уверена его вдова Нина Гребешкова.

Студент Шурик, роль которого во всех фильмах режиссера воплотил Александр Демьяненко, практически сразу стал легендарным персонажем. Советские зрители были в восторге от остроумного и предприимчивого героя. Как оказалось, прототипом для Шурика стал сам Гайдай, списавший с себя его основные черты.

По словам Нины Гребешковой, ее супруг также тяжело справлялся с бытовыми трудностями, как и Шурик. Якобы Гайдай был не в состоянии даже вкрутить лампочку. Помимо этого, он был равнодушен к материальным благам, не стремился к обогащению и отличался наивностью. Вдова режиссера не сомневается: Гайдай многое вложил от себя в своего главного персонажа.

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При этом Шурик и Гайдай были похожи даже внешне. Как оказалось, существует снимок, на котором режиссер позирует с Юрием Никулиным. На фотографии постановщик предстает в очках в толстой роговой оправе, которая стала визитной карточкой Шурика, и его едва можно отличить от героя «Кавказской пленницы».

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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