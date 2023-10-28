Вот под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые девушки: проверьте себя

Астрологи рассказали, кто в гороскопе может претендовать на звание самой обаятельной и привлекательной.

Во все века существовали каноны женской красоты, которым дамы тщательно старались соответствовать. В современном мире нет какого-то единого идеала – привлекательность очень субъективна. И все же некоторые женщины наделены особенным обаянием, которое притягивает к ним, как магнитом, представителей противоположного пола. Чаще всего они появляются на свет под этим знаком зодиака.

Водолей

Если бы знаки зодиака собрались перед волшебным зеркальцем и задали ему сакраментальный вопрос «кто в гороскопе всех милее?», то, без сомнения, чудесный артефакт дал бы однозначный ответ: Водолей. По словам астрологов, именно представительницы воздушной стихии наделены особенным шармом.

Женщина-Водолей не представляет своей жизни без творчества, она очень восприимчива к искусству, развита духовно и интеллектуально. Можно без преувеличений сказать, что она красива не только внешне, но и внутренне, и это придает ей неповторимое очарование.

Представительницы воздушной стихии стремятся подчеркнуть свою индивидуальность с помощью одежды, аксессуаров, макияжа.

Женщина-Водолей уделяет много времени своему внешнему виду, подбирает наряды настолько тщательно, что может возникнуть впечатление, будто у нее есть персональный стилист.

На самом деле уроженки знака редко пользуются чужими услугами, врожденное чувство прекрасного помогает им справляться собственными силами. Нередко женщина-Водолей, прежде чем найти свой стиль, много экспериментирует, примеряет на себя самые разные образы.

Многие женщины боятся выглядеть ярко, привлекать к себе всеобщее внимание, но это не про Водолея.

Представительницы воздушной стихии любят, когда взгляды окружающих направлены на них, они купаются в восхищении. В любом образе дамы-Водолея есть какая-то изюминка, неповторимая деталь.

Природа наградила уроженок знака превосходными внешними данными. Чистая кожа, густые и сильные волосы, правильные черты лица – все это свойственно женщине-Водолею. С помощью грамотного ухода за собой она приумножает то богатство, что дано ей от рождения.

С возрастом красота женщины-Водолея не меркнет, а становится еще более изысканной.

Сколько бы лет ни было представительнице воздушной стихии, она следит за собой и выглядит на все сто. Именно на нее хотят быть похожими подруги, знакомые и коллеги.