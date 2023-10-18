Вот почему женщины-Скорпионы притягивают к себе мужчин: ответ многих удивит

Дамы, рожденные под знаком Скорпиона, пользуются особым успехом у противоположного пола. Почему? Ответ на этот вопрос дали сами звезды. Астрологи рассказали, какие качества привлекают мужчин в Скорпионшах.

Недоступность

“Должна быть в женщине какая-то загадка”, - поется в песне из известного советского фильма. Дама-Скорпион убеждена: нет необходимости изобретать велосипед, если можно воспользоваться веками проверенным средством. Ничто так не притягивает представителей противоположного пола, как недоступность и холодность. А потому она увлеченно играет роль “красавицы из высокой башни”.

Поклонникам нужно приложить немало усилий для того, чтобы удостоиться хотя бы улыбки женщины-Скорпиона. Зато если она снизойдет до знака внимания, это будет незабываемо. Когда представительница водного знака одаривает ухажера своей благосклонностью, это выглядит как обещание рая на земле. Тем усерднее несчастный будет обивать порог красотки и стараться удивить ее.

Среди всего многообразия поклонников женщина-Скорпион выберет самого успешного, талантливого и привлекательного.

Ну и, конечно же, обратит внимание на то, сколько времени и сил претендент на руку и сердце вложил в ухаживания. Всем остальным благосклонность роскошной дамы не светит: им останется лишь вздыхать от зависти и мечтать о недостижимом идеале.

Роковая красота

Представительницы водного знака - настоящие счастливицы. Природа наградила их яркой и эффектной внешностью. Иногда им достаточно просто накрасить губы и нанести тушь на ресницы, чтобы выглядеть неотразимо. Красота женщины-Скорпиона манит мужчин, заставлят их забыть обо всем на свете и ринуться покорять ее сердце.

Яркий пример дамы-Скорпиона - Эмилия Кларк (родилась 26 октября 1986 года).

Звезда “Игры престолов” наделена внешностью, о которой мечтают большинство женщин на планете: выразительные глаза, пухлые губки, женственная фигура. Недаром Эмилию не раз признавали “самой желанной в мире знаменитостью” - мужчины просто без ума от “матери драконов”.

Среди красавиц прошлого тоже немало женщин-Скорпионов.

Например, под этим созвездием на свет появилась Грейс Келли (12 ноября 1929 года). Звезда кино и княгиня Монако до сих пор считается эталоном утонченной красоты. Это относится и к Вивьен Ли (5 ноября 1913 года). Так же, как и ее героиня Скарлетт О’Хара в “Унесенных ветром”, Вивьен разбила немало мужских сердец.