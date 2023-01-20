Вот почему жена Штирлица знала о предательстве родины не понаслышке

Элеонора Шашкова появилась в культовом телефильме «Семнадцать мгновений весны» не больше чем на несколько минут. Но даже за эту эпизодическую роль она смогла передать все переживания жены Штирлица. А в 21 веке ее героиню в этом сериале посчитали «образцом жены разведчика».

Однако в личной жизни актрисы был эпизод, когда она оказалась совершенной противоположностью своего персонажа. Ее первым мужем стал Эрнст Зорин. В браке даже родилась дочь, и пара казалась вполне счастливой. Но в 1980 году мужчина бежал из страны и переехал в Мюнхен. Позже он перебрался максимально далеко от родины и уехал в США. Такой поступок расстроил коллег артиста, и они посчитали его предателем.

Шашкова оправилась от этого происшествия и после вышла замуж за Валентина Селиванова. Союз режиссера и красавицы-актрисы был счастливым и ярким, но супруг ушел из жизни в 1998 году. А Элеонора до сих пор продолжает хранить верность возлюбленному.