Вот почему Заворотнюк возненавидели на съемках «Моей прекрасной няни»

Это на экране Шаталины во главе с няней Викой выглядели дружной семьей, а на съемочной площадке в первые месяцы создания «Моей прекрасной няни» доброжелательностью и не пахло.

От Анастасии Заворотнюк, которая быстро понравилась американским представителям Sony Pictures, пытались избавиться ее же коллеги. Все потому что их безумно раздражал акцент и эксцентричность, с которыми актриса исполняла роль Прудковской.

«На репетициях я казалась коллегам очень неудобной партнершей. Конфликт развивался, многие были возмущены моей игрой, а Жигунов сказал: «Мы потеряем сериал из-за Заворотнюк», — вспоминала звезда в книге «Начало ».

Дошло до того, что даже драматург заменил в сценарии Мариуполь на Крыжополь, чтобы насолить артистке. На защиту Анастасии бросились американцы, и вражда продолжила бы набирать обороты, если бы не президент «Амедиа» Александр Акопов.

Он закончил конфликт быстро и жестко, уволив того самого драматурга, публично выступившего против Заворотнюк.