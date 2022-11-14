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Вот почему Заворотнюк возненавидели на съемках «Моей прекрасной няни»

14 ноября 2022 07:30
Вот почему Заворотнюк возненавидели на съемках «Моей прекрасной няни»

Коллеги сговорились против актрисы.

Это на экране Шаталины во главе с няней Викой выглядели дружной семьей, а на съемочной площадке в первые месяцы создания «Моей прекрасной няни» доброжелательностью и не пахло.

От Анастасии Заворотнюк, которая быстро понравилась американским представителям Sony Pictures, пытались избавиться ее же коллеги. Все потому что их безумно раздражал акцент и эксцентричность, с которыми актриса исполняла роль Прудковской.

«На репетициях я казалась коллегам очень неудобной партнершей. Конфликт развивался, многие были возмущены моей игрой, а Жигунов сказал: «Мы потеряем сериал из-за Заворотнюк», — вспоминала звезда в книге «Начало».

Дошло до того, что даже драматург заменил в сценарии Мариуполь на Крыжополь, чтобы насолить артистке. На защиту Анастасии бросились американцы, и вражда продолжила бы набирать обороты, если бы не президент «Амедиа» Александр Акопов.

Он закончил конфликт быстро и жестко, уволив того самого драматурга, публично выступившего против Заворотнюк.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала "Моя прекрасная няня" (2004-2009)
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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