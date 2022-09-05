Вот почему Заворотнюк нельзя обвинить в корысти: все дело в ее мужчинах

У популярной актрисы Анастасии Заворотнюк есть немало хейтеров. Одни недоброжелатели упрекают ее в непрофессиональной игре, другие ищут детали личной жизни звезды, подозревая, что замуж она выходила лишь по расчету. Однако в Сети нашлись и противоположные мнения.

В прошлом у Заворотнюк несколько громких романов и браков, но ни в одном из них ее нельзя было упрекнуть в корысти, отмечается в Дзен-канале «Знаменитые личности России и СССР». Первый раз она вышла замуж за иностранца Олафа Шварцкопфа, от которого сбежала уже через год. Мечта о союзе с зарубежным принцем разбилась о быт: супруг оказался зависим от горячительных напитков.

В середине 90-х Анастасия связала жизнь с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Мужчина владел автосалоном, но олигархом не являлся. Заворотнюк вынуждена была много работать, чтобы помогать обеспечивать детей: в их браке родились сын Майкл и дочка Анна. Брак продлился до 2006 года и закончился скандальным разводом. Стрюков жаловался на бывшую жену увлекшемуся актрисой Сергею Жигунову, рассказывая, что ей от мужчин нужны лишь деньги. Но ведь и артиста нельзя было назвать миллионером.

Их служебный роман продлился два года. В 2008 году Анастасия вышла замуж в третий раз за спортсмена Петра Чернышева. Даже их свадебное торжество прошло без лишней роскоши, что только подтвердило мнение об искренних чувствах актрисы к фигуристу.