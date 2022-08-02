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Вот почему заброшенный особняк Аршавина прозвали "домом раздора"

2 августа 2022 12:05
Вот почему заброшенный особняк Аршавина прозвали

Спортсмен давно уже перестал посещать жилье с дизайнерским ремонтом.

В 2012 году Андрей Аршавин стал собственником трехэтажного особняка на севере Санкт-Петербурга в элитном поселке «Никитинская усадьба». Дом площадью в более чем 700 «квадратов» обошелся спортсмену в 20 млн рублей, причем его строительством Аршавин начал заниматься еще будучи в отношениях с гражданской супругой Юлией Барановской. Она наняла именитого зарубежного дизайнера. Вскоре Аршавин и Барановская расстались, и заботы об обстановке жилья взяла на себя новая жена футболиста, Алиса Казьмина. Тогда они еще и не подозревали, что вскоре их особняк станет «домом раздора».

Казьмина обстоятельно подошла к ремонту жилища: камин в гостиную она заказала скульптору из Санкт-Петербурга, а также попросила изготовить кровать в спальню, которая бы «парила» над землей. Но возможности долго пожить в шикарных интерьерах у Казьминой не оказалось. Уже спустя год после свадьбы, в 2017 году, появились слухи о разводе. Супруги смогли помириться, но в 2019 году все же развелись. И основные споры при расставании возникли вокруг пресловутого особняка.

Алиса наотрез отказалась покидать жилье. В суде выяснилось, что особняк записан на маму футболиста, а значит, Казьмина претендовать на него не может. По суду женщину все-таки выселили из дома. Но сейчас отвоеванный особняк заброшен: по информации «Комсомольской правды», Аршавин в «дом раздора» не приезжает уже 2 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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