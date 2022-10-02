Вот почему вы так мучительно устаете от этих двух знаков Зодиака: ответ на поверхности

Они вокруг нас. Они вытягивают из собеседника всю энергию, а потом исчезают, оставляя его в подавленном и обессиленном состоянии. Это не строчки из трейлера к новому хоррору, а описание энергетических вампиров - людей, которые подпитываются чужими жизненными силами. Опознать эту “нечисть” нелегко, тем более что ее представители и сами порой не знают, кто они такие на самом деле. А вот астрологи утверждают, что “энергопийцы” чаще всего появляются на свет под определенными знаками зодиака. Рассказываем, какие два знака специалисты отнесли к этой категории людей.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, живут в режиме нон-стоп. Работа, учеба, увлечения, друзья, вечеринки, - будни этого знака похожи на пестрый калейдоскоп, в котором одно событие сменяет другое. В таком безумном ритме представители огненного знака тратят все свои силы, а восполнить их не успевают.

Поэтому они нередко прибегают к старому доброму средству энергетических вампиров - подпитываются чужими силами.

Как правило, происходит это во время конфликтов. Уставший Овен срывает свой гнев на близких людях, приятелях, коллегах. Кто-нибудь в окружении непременно вступит с ним в перепалку - себе на беду. После ссоры Овен чувствует себя прекрасно - он выплеснул свой негатив и подпитался чужой энергией, а вот оппонент внезапно понимает, что остался совершенно без сил. Представители огненного знака могут не осознавать свою проблему, но от этого она никуда не девается.

Стрелец

Еще один огненный знак, который регулярно “вампирит” чужую энергию - это Стрелец. При этом его представители вовсе не кажутся людьми, которые воспользуются ресурсами, а потом исчезнут без всяких объяснений. Однако именно так и происходит. Жертва этих энергетических вампиров может сама тянуться к “энергопийце”, потому что общение со Стрельцами приносит много положительных эмоций.

Правда, на поверку они оказываются фальшивкой.

Воодушевление, которое испытывает человек, очень скоро испаряется. Так же, как и сам Стрелец, который подзарядился чужим вдохновением и хорошим настроение, а потом сбежал. Его собеседник остается без сил, кроме того, его мучает вопрос: “Если все было так хорошо, почему же Стрелец ушел? Может быть, дело во мне?” Человек еще долго терзается чувством вины, хотя было бы правильнее выкинуть Стрельца из головы.