Вот почему вы отталкиваете от себя мужчин: причина в имени

Некоторые женщины, даже не будучи классическими красавицами, как только появляются в компании, сразу же привлекают к себе внимание противоположного пола. Другие же, обладая внешностью супермодели, раз за разом при знакомстве с мужчинами терпят фиаско. В чем фокус? По мнению специалистов в области эзотерики, причина может скрываться в имени, которым нарекли женщину ее родители. Некоторые имена наделены энергетикой, которая отталкивает потенциальных поклонников и женихов. Рассказываем, какие же имена способны сделать свою обладательницу несчастной в личной жизни.

Ника

Обладательницы красивого имени Ника, к сожалению, довольно часто сталкиваются с проблемами в личной жизни. Они наделены высокой самооценкой, на многих потенциальных кавалеров смотрят свысока, что, разумеется, отталкивает их. Уже на первом свидании Ника способна выдвинуть целый список требований к мужчине, а нужно заметить, что он довольно длинный и заковыристый.

Неудивительно, что после этого ей не перезванивают или даже заносят в черный список.

Кристина

Девушки, которых родители нарекли именем Кристина, обладают непростым характером. Они чрезвычайно болезненно воспринимают любые замечания в свой адрес, видят обидные намеки даже там, где их нет в помине. Из-за этого мужчинам некомфортно общаться с Кристиной, они постоянно боятся сказать или сделать что-то не то. Кроме того, обладательницы этого имени отталкивают кандидатов в женихи своими капризами и манипуляциями.

Ульяна

Нареченные именем Ульяна имеют завышенные требования к партнеру. Они ищут таких мужчин, которых не существует в реальности - только в кино или в классических произведениях. Многие представители сильного пола были бы рады поухаживать за Ульяной, однако боятся к ней подступиться.

Впрочем, обладательница благородного имени не слишком расстраивается из-за своего одиночества и продолжает искать того, кто будет полностью соответствовать ее вкусу.

Лилия

Обладательницы редкого и красивого имени Лилия частенько остаются одни из-за того, что смотрят вовсе не на тех мужчин. Лиле случается принять за любовь такие чувства, как сострадание или жалость. Она готова начать встречаться с мужчиной, чтобы помочь ему выйти из депрессии, творческого кризиса и т.д.