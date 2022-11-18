Вот почему вы бы никогда не захотели носить корону: все объяснила Елизавета II

Королева Елизавета II хранила огромное количество ювелирных украшений, которые надевала в честь важных мероприятий. Она никогда не скрывала свою любовь к драгоценностям, но признавалась, что короны не входят в число ее любимых изделий.

Дело в том, что корона Святого Эдуарда, которая является одним из главных символов монархии в Англии, очень неудобна при носке. По словам самой королевы, она не могла даже пошевелить головой, ведь вес украшения составлял более двух килограммов, но Ее Величество была обязана надевать корону по самым важным случаям.

«Вы не можете посмотреть вниз, чтобы прочесть речь, вы должны ее поднять. Потому что, если бы вы это сделали, ваша шея бы просто сломалась», — рассказывала Елизавета в одном из интервью.

И именно поэтому она старалась никогда не носить корону, хотя понимала всю ее важность. Королева делала исключения лишь для диадем и тиар, которые регулярно надевала на торжественные мероприятия.