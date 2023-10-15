Вот почему все в мультфильме «Смешарики» круглые: тайну о прошлом зверей раскрыл создатель

Российский мультфильм «Смешарики» неожиданно для его создателей завоевал огромную любовь во всем мире. Обаятельные шарообразные зверьки не оставили равнодушными как детей, так и взрослых. Однако вопрос, почему герои обрели такую форму, долгие годы оставался открытым.

Свет на эту тайну пролил Илья Попов, директор компании «Рики», ответственной за выпуск «Смешариков». Предприниматель рассказал, что изначально они создавали игру «Сластены», персонажи которой оказались на шоколадной фабрике. Дорвавшись до самых разнообразных вкуснятин, зверушки отъелись до такой степени, что превратились в шарики на ножках. Позднее игру адаптировали под мультсериал, ставший шедевром.

«Они стали основой для „Смешариков“ визуально. Понятно, что после этого они сильно переработались», — рассказал Илья в интервью на YouTube-канал «Основатели».

Существует множество фанатских теорий о том, почему герои мультика обрели форму шара. Например, есть версия, что однажды на Ромашковую долину упало необычное семя. Оно проросло, и из его пор начал сочиться паразитический газ. Звери им надышались и надулись, а их нервная система подчинилась растению. В итоге они все-таки победили и уничтожили паразита, но былую форму вернуть уже не удалось.