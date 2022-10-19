Вот почему Валиде-султан была злобной: ее личная трагедия изменит взгляд зрителей

В знаменитом сериале «Великолепный век» о жизни десятого султана Османской империи Сулеймана Великолепного роль его матери Валиде-султан сыграла актриса и модель Небахат Чехре.

Она воплотила на экране образ сильной и властной женщины, настоящей «железной леди», держащей в кулаке гарем, которая была одной из немногих, кто осмеливался спорить с Сулейманом.

Но такое поведение, хотя и не противоречит историческим хроникам, которые использовались создателями сериала, основано на трагедии, которую мать Сулеймана пережила еще в юности, когда носила имя Хафса-султан.

Ее муж, султан Селим, предпочитал проводить время не с ней, а в военных походах или в обществе многочисленных наложниц. Письма же Хафсы, скучавшей в гареме по своему супругу, он попросту игнорировал.

Через несколько лет после появления на свет шехзаде Сулеймана султан не на шутку перепугался, что наследник обязательно свергнет его с трона. Тогда Селим решил предпринять первый шаг и прислал сыну отравленный кафтан среди подарков для его матери.

После этого потрясенная Хафса поняла, что теперь они с сыном должны надеяться только сами на себя.