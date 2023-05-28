Вот почему в трагической смерти Ларисы из «Воровки» обвинили любовницу ее мужа

Актриса Лилия Пузатова отправилась покорять Москву из Самарской области. Долгое время она могла рассчитывать только на малозначительные роли. Девушка взяла псевдоним Лика Добрянская в надежде, что так станет заметнее для режиссеров. В 2001 году ее пригласили на роль Ларисы в сериал «Воровка». Проект принес ей не только долгожданный успех, но и счастье в личной жизни: на съемках Лика закрутила роман с постановщиком Егором Грамматиковым. Они вскоре поженились, а спустя 2 года стали родителями мальчика.

Увидеть, как сын станет взрослым, Добрянской было не суждено. Она умерла в 2010 году: одни говорят, что актриса «сгорела» от онкологического заболевания, другие выдвигают версию о СПИДе. А поклонники Лики считают, что ее свела в могилу тяжелая депрессия. На съемках сериала «Воровка-2» Грамматиков закрутил роман с другой актрисой Анной Казючиц. Режиссер долгое время жил на две семьи, прежде чем оставил Добрянскую.

Некоторые фанаты предполагают, что на нервной почве у нее и развилась страшная болезнь, ставшая причиной смерти. После ее похорон Анна вышла замуж за Грамматикова, а сын Лики вскоре начал называть мачеху мамой.