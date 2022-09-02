Вот почему в советском кино мужчины красились больше женщин

Советский кинематограф известен не только яркими персонажами и прославленными режиссерами, но и внешним видом актеров. Зрители неоднократно обращали внимание на чрезмерно яркий макияж у артистов и в большей степени у мужчин. Как оказалось, такой традиции есть весьма простое объяснение.

Дело в том, что старая пленка, которую использовали на заре кинематографа, не была такого хорошего качества, как современная. И из-за этого у нее была весьма плохая цветочувствительность, поэтому гримерам приходилось «подчеркивать» лица актеров, выделяя некоторые их части, чтобы зритель смог увидеть все их эмоции. Ведь если этого не сделать, то артисты будут выглядеть как светлые пятна, а поклонники кино не смогут полностью оценить их игру.

И именно по этой причине мужчины в советских фильмах носят иногда даже более яркий макияж, чем коллеги-женщины.