Вот почему в реальной жизни россиянки бы вышли замуж за Рудика, а не за Гошу

Пожалуй, самой яркой экранной ролью Юрия Васильева стал образ настоящего мерзавца Рудольфа в фильме «Москва слезам не верит». Этот персонаж, даже несмотря на всю свою красоту и обольстительность, смог вызвать массу негативных реакций у советских зрительниц.

Актер так хорошо вжился в роль, что некоторые могли бы приписать ему качества этого отрицательного героя. Однако всю свою жизнь мужчина был верен лишь одной женщине. С Нелли Корниенко он познакомился на море и до самой своей смерти не расставался с возлюбленной. Именно о такой верности мечтает каждая девушка.

Интересно, что в противовес персонажу Юрия Васильева в фильме ставился герой Алексея Баталова. Гошу сделали ответственным и заботливым человеком, готовым принять даже чужого ребенка. Но в реальности поступки актера совсем не соответствовали его знаменитому образу. Он бросил супругу ради другой женщины, в то время как его экранный антагонист всегда был предан своей жене.