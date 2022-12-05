Вот почему Тельцам категорически нельзя доверять секреты: предупредил астролог

Считается, что Телец - один из самых практичных, устойчивых и надежных знаков в зодиакальном круге. К сверхъестественным явлениям представители земной стихии относятся скептически, мол, все это сказки. Однако, по мнению астрологов, в самих Тельцах скрыт большой мистический потенциал. Этот знак, сам того не ведая, может значительно изменить судьбу человека, который открыл ему все свои тайны. Откровенность с Тельцом сулит большие неприятности, предупреждают эксперты. Они рассказали, почему в общении с уроженцами этого знака следует проявлять большую осторожность.

Телец

Представители земного знака производят на окружающих впечатление надежных людей, которым можно по-настоящему доверять. Открытые, дружелюбные, практичные Тельцы как будто созданы для того, чтобы помочь взглянуть на ситуацию трезвым взглядом и дать мудрый рассудительный совет. Вот только внешность обманчива - астрологи уверяют, что доверительное общение с Тельцом может в итоге обойтись для человека очень дорого.

Дело в том, что уроженцы этого знака часто пользуются своей безупречной репутацией в корыстных целях.

Они любят держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит, чтобы, не дай бог, никто не посмел обойти их в работе, личной жизни, в других сферах жизни. Втереться в доверие и получать информацию из первых рук, по мнению Тельцов - отличный план, они действительно не видят в этом ничего зазорного и аморального. Но и это еще не все.

Телец обладает скрытыми эзотерическими способностями.

Порой он, сам того не сознавая, может сглазить своего собеседника. А в некоторых случаях уроженец земного знака способен пожелать человеку что-нибудь нехорошее вполне осознанно, если увидит в нем конкурента. Поэтому, прежде чем делиться с Тельцом чем-то важным и глубоко личным, стоит подумать над тем, есть ли у него какой-то личный интерес к этой проблеме. Если да, лучше промолчать или обратиться за советом к кому-то другому.

“В тихом омуте черти водятся”, - именно так можно было бы коротко охарактеризовать Тельцов. Отзывчивые и доброжелательные с виду, они способны вести свою собственную игру, если увидят в чужих намерениях и действиях угрозу для своего благополучия. Именно поэтому астрологи настаивают на том, чтобы собеседники Тельцов не доверяли им ничего сокровенного.