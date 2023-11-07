Вот почему советские женщины так любили синие тени: ответ нашелся спустя годы

Мода на них держалась несколько десятилетий.

Говорим «советский макияж», подразумеваем помаду кирпичного оттенка и голубые тени. Именно такое сочетание косметики было основным.

Мало кто знает, почему именно средство для глаз небесного цвета стало настолько популярным в Советском Союзе. Считается, что мода пришла с Запада.

В 1963 году прошла мировая премьера фильма «Клеопатра», где главную роль сыграла Элизабет Тейлор. Для роли ее очень ярко красили: использовали черную тушь и подводку. И те самые тени цвета берлинской лазури.

По всему миру тысячи женщин мечтали походить на роскошную правительницу Древнего Египта. Советский кинематограф подхватил и адаптировал тренд. В 1968 вышел фильм «Бриллиантовая рука», где яркая блондинка Светличная накрашена именно синими тенями.

Дальше больше. В «Иронии судьбы» Надя Шевелева одета в горчичное платье — казалось бы, глаза стоит подчеркнуть зеленым или бежевым. Но нет, краска снова голубая.

В «Служебном романе» этот оттенок используют и героиня Алисы Фрейндлих, и персонаж Светланы Немоляевой. На киноактрис в СССР равнялись миллионы женщин. К тому же, считалось, что светло-синие тона подходят девушкам с любым цветом волос, глаз и кожи. Так что палитра надолго воцарилась в косметичках.