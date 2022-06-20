Вот почему советские «12 стульев» с треском проиграли американским

Говоря о «12 стульях», российские зрители чаще всего спорят о том, кто справился лучше: Марк Захаров или Леонид Гайдай, Арчил Гомиашвили или Андрей Миронов? Однако есть и другая экранизация Ильфа и Петрова — снятая в США.

В 1970 году Мел Брукс представил свою версию «12 стульев», которая оставила советские фильмы далеко позади. Свою точку зрения зарубежные зрители объяснили просто:

«Его версия легкая, забавная, оптимистичная и короткая, по сравнению с чудовищем, просмотр которого занимает почти три часа».

Факт того, что Захаров и Гайдай неукоснительно следовали сюжету книги, пользователи записали в недостаток картины. Измененный финал Брукса, заверили они других пользователей IMDb, пошел истории на пользу.

Советскую версию признали нудной, несмешной и унылой и посчитали, что большую ее часть стоило оставить на полке в монтажной. «Другими словами, это типичный продукт того, что в Советском Союзе считалось искусством. Его стоит посмотреть только для того, чтобы потом оценить, насколько лучше американская версия», — заявил критик.

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