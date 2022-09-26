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Вот почему сериал «Как закалялась сталь» привел китайцев в восторг

26 сентября 2022 18:45
Вот почему сериал «Как закалялась сталь» привел китайцев в восторг

Большинство российских зрителей даже не догадывались, что показали на экране.

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», написанный в 1930-х годах, дал богатую почву для разных экранизаций. Лента 1942 года была почти неизвестна зрителям, в отличие от последовавших за ней «Павла Корчагина» с Лановым (1957) и телефильма «Как закалялась сталь» с Конкиным (1973). А самую новую версию романа сняли сравнительно недавно — в 1999 году.

Китайско-украинская команда превратила произведение Островского в 20-серийный проект. На роль Павки был выбран Андрей Саминин. Картина имела огромный успех в Китае: местные жители остались от нее в восторге, а критики признали лучшей киноработой года. Вот почему сериал «Как закалялась сталь» привел китайцев в восторг

А вот россиянам о зарубежной адаптации приходится составлять представление лишь по редким кадрам. Версия доступна для просмотра только на китайском языке и без субтитров. Как отметили пользователи Сети, судя по отдельным эпизодам, азиатские режиссеры смогли точно перенести на экран всю историю из оригинала, не пренебрегая даже мелкими деталями.

Фото: Кадры из фильмов «Как закалялась сталь» (1973), «Как закалялась сталь» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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