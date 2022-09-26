Вот почему сериал «Как закалялась сталь» привел китайцев в восторг

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь», написанный в 1930-х годах, дал богатую почву для разных экранизаций. Лента 1942 года была почти неизвестна зрителям, в отличие от последовавших за ней «Павла Корчагина» с Лановым (1957) и телефильма «Как закалялась сталь» с Конкиным (1973). А самую новую версию романа сняли сравнительно недавно — в 1999 году.

Китайско-украинская команда превратила произведение Островского в 20-серийный проект. На роль Павки был выбран Андрей Саминин. Картина имела огромный успех в Китае: местные жители остались от нее в восторге, а критики признали лучшей киноработой года.

А вот россиянам о зарубежной адаптации приходится составлять представление лишь по редким кадрам. Версия доступна для просмотра только на китайском языке и без субтитров. Как отметили пользователи Сети, судя по отдельным эпизодам, азиатские режиссеры смогли точно перенести на экран всю историю из оригинала, не пренебрегая даже мелкими деталями.