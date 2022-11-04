Вот почему «Семнадцать мгновений весны» несказанно удивили простых немцев

Шпионский сериал «Семнадцать мгновений весны» стал феноменом в СССР. Миллионы человек откладывали все свои дела, чтобы увидеть очередную серию приключений Штирлица. На волне успеха картину даже решено было показать жителям ГДР, однако те восприняли сериал не так однозначно.

Дело в том, что создатели хотели показать жителей Германии без стереотипов. Поэтому в многосерийной картине можно встретить весьма положительных и располагающих к себе персонажей, среди которых, например, наивный священник или постоянно рефлексирующий генерал вермахта.

Подобное отношение и смутило жителей ГДР. Им было приятно видеть, что их соотечественников представляют не только как злодеев, попытавшихся захватить мир. Многие даже признавались, что совершенно не ожидали от советского сериала подобного отношения и не верили, что такая лента могла быть создана в Советском Союзе.

При этом зрители не могли и не хотели сопереживать Штирлицу. Он был для них чуждым героем, и они совсем не испытывали к нему теплых чувств как жители СССР, поэтому не понимали, почему сериал собирает так много хвалебных отзывов.