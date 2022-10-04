Вот почему Селин Дион исчезла со сцены: ее поразила загадочная болезнь

Поклонники Селин Дион бьют тревогу: звезда уже год не появлялась на сцене. Последнее время она была занята подготовкой большого гастрольного тура, но с прошлой осени концерты постоянно переносятся. Как оказалось, причиной стала загадочная болезнь певицы.

Еще год назад Селин начали мучить сильные боли в мышцах, из-за которых она не может выступать. За прошедшие месяцы она обследовалась у лучших специалистов, но причину недомогания артистки так и не нашли. Врачи говорят, что мышечные спазмы могут возникать по самым разным причинам — от проблем с щитовидной железой до стресса. Еще одним опасным заболеванием, вызывающим такие симптомы, является рассеянный склероз. Однако Дион успокоила фанатов, сообщив, что подобных диагнозов доктора ей не ставили.

Сейчас 54-летней певице значительно лучше, но она еще недостаточно окрепла, чтобы выходить на сцену. Поэтому выступления Селин не отменяет полностью, а лишь переносит, не собираясь завершать карьеру.