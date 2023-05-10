Вот почему с экранов исчез самый народный ведущий из «Контрольной закупки»

Знаменитость вот уже пять лет не ведет любимую программу.

Антон Привольнов известен российским зрителям благодаря программе «Контрольная закупка». В течение многих лет он помогал россиянам выбирать продукты в магазинах, но в 2018 году неожиданно покинул любимое шоу.

Как признавался сам ведущий, «Закупка» была весьма тяжелой работой. Продюсеры программы регулярно сталкивались с исками от компаний, которых уличили в производстве некачественной продукции. Поэтому спустя 12 лет Привольнов решил оставить проект, ведь был уверен, что его обязательно пригласят в другое популярное шоу. Однако продюсеры не заинтересовались его услугами.

В течение пяти лет Привольнов работал в нескольких шоу, но так и не смог найти свое место. С Лерой Кудрявцевой он вел «Звезды сошлись», а еще будил россиян в студии «Доброго утра». Привольнов даже занялся ведением мероприятий и съемками в рекламе, но позднее решил сконцентрироваться на другом занятии.

Как рассказывал ведущий в своих социальных сетях, последние два года он учился на магистратуре РАНХиГСа и теперь является профессиональным медиаменеджером. Пока неизвестно, чем именно после выпуска займется Привольнов: он активно развивает свой блог, но не отвечает на вопросы преданных поклонников о творческих планах.