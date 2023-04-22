Вот почему Рыбы не могут достигнуть финансового успеха: причина вызывает оторопь

Астрологи выяснили, почему в кошельке у представителей водного знака всегда пусто.

В гороскопе Рыбы имеют репутацию самого непрактичного и неприспособленного к реальной жизни знака. Представители водной стихии днями напролет витают в облаках, в своих грезах, и спускаться на грешную землю не торопятся. Когда же они все-таки решаются это сделать, выясняется, что зарабатывать себе на хлеб насущный Рыбы не умеют. Крупные суммы - редкие гости в их кошельке и на банковском счете. Астрологи узнали, что именно мешает этому знаку добиться финансового благополучия. Причина оказалась удивительной.

Рыбы выбирают слишком сложные пути для заработка денег

Чтобы заработать деньги, необходимо устроиться на работу и получать зарплату за свой труд. Кажется, это самый очевидный способ добиться материального благополучия, но в случае с Рыбами это так не работает. Представители водной стихии выбирают сложные и витиеватый пути заработка, где легко заблудиться.

В деловой сфере Рыбы вовсе не чувствуют себя так же вольготно, как в воде.

Они предпочитают не пользоваться проверенными временем схемами и методами, а изобретают свои. Уроженцы знака представляют себя гениальными бизнесменами, но на самом деле их способы разбогатеть не выдерживают критики.

Если Рыбы утверждают, что только что их постигло озарение и совсем скоро в их распоряжении появится круглая сумма, можно смело утверждать - ничего подобного, представители знака скорее потеряют свои кровные, чем приумножат их. Отговаривать их при этом абсолютно бесполезно, все равно не послушаются.

В финансовых планах Рыб невозможно разобраться так просто.

Уроженцы знака придумывают сложносочиненные схемы заработка, логика которых понятна только им. Тут занять в долг, там взять кредит, самому выступить в роли инвестора, получить прибыль, - примерно так звучат безумные прожекты Рыбок.

Но, как легко догадаться, вместо того чтобы обрести долгожданную материальную независимость, представители водной стихии только загоняют себя в долговую яму. Их грандиозные планы рассыпаются в пыль, словно воздушные замки, и Рыбам ничего не остается, как пожинать горькие плоды своего фиаско.

Вот только энтузиазма этому знаку не занимать.

Справившись с проблемами, Рыбы снова начнут придумывать очередной сумасшедший стартап. Поэтому, едва-едва поправив свои денежные дела, они вновь с головой окунаются в авантюры, рискуют своими кровными и репутацией.