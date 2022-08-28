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Вот почему Рязанов хотел, чтобы «Гараж» поскорее забыли

28 августа 2022 08:30
Вот почему Рязанов хотел, чтобы «Гараж» поскорее забыли

Режиссер пришел к неутешительным выводам.

Эльдар Рязанов очень трезво смотрел на окружающую его действительность и собственные творения, а потому неприятно поражался, что и «Карнавальная ночь», и «Гараж» спустя десятки лет не утратили актуальности для современных россиян.

Для режиссера горячая любовь соотечественников к этим картинам стала показателем того, что поднятые в них проблемы по-прежнему имеют место в России. Никак иначе, считал Рязанов, симпатия к такому устаревшему кино сохраниться не могла.

«Мне бы очень хотелось в связи с этим, чтобы "Гараж", который сфокусировал многие наши недостатки, устарел как можно скорее», — писал постановщик в книге «Неподведенные итоги».

К сожалению, фильм так и остался отражением неприглядной правды. С грустью Эльдар Александрович отметил и то, что разговоры о его влиянии кинолент на реальную жизнь явно преувеличены. К примеру, «Карнавальная ночь» высмеивала руководителя-болвана, но меньше их от этого не стало.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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