Вот почему Рязанов хотел, чтобы «Гараж» поскорее забыли

Эльдар Рязанов очень трезво смотрел на окружающую его действительность и собственные творения, а потому неприятно поражался, что и «Карнавальная ночь», и «Гараж» спустя десятки лет не утратили актуальности для современных россиян.

Для режиссера горячая любовь соотечественников к этим картинам стала показателем того, что поднятые в них проблемы по-прежнему имеют место в России. Никак иначе, считал Рязанов, симпатия к такому устаревшему кино сохраниться не могла.

«Мне бы очень хотелось в связи с этим, чтобы "Гараж", который сфокусировал многие наши недостатки, устарел как можно скорее», — писал постановщик в книге «Неподведенные итоги ».

К сожалению, фильм так и остался отражением неприглядной правды. С грустью Эльдар Александрович отметил и то, что разговоры о его влиянии кинолент на реальную жизнь явно преувеличены. К примеру, «Карнавальная ночь» высмеивала руководителя-болвана, но меньше их от этого не стало.