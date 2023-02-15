Вот почему русские таксисты не продержатся в Нью-Йорке и суток

Сфера такси стремительно развивается в большинстве стран мира. Для водителей разрабатываются специальные приложения, а пользователям все легче заказать себе машину в любую точку города. Однако условия работы перевозчиков в некоторых странах заметно отличаются.

Как оказалось, во многих городах Америки водителям категорически запрещено пользоваться мобильным телефоном за рулем. Например, в Нью-Йорке они не могут взять в руки телефон даже для того, чтобы проверить правильный маршрут или переключить песню. И если их заметит полиция, то им грозит весьма большой штраф. Воспользоваться же телефоном можно лишь в специальных зонах

Подобные правила, как отмечают авторы Дзен-блога «50 оттенков Нью-Йорка », заметно отличаются от российских законов. Местные таксисты могут позволить себе сразу несколько гаджетов, на которых порой не только проверяют маршрут, но и разговаривают с близкими. И именно из-за этого, по мнению пользователей Сети, российские таксисты вряд ли смогли комфортно работать в американских городах.