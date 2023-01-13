Вот почему россияне проигрывают жителям СССР (не такого ответа вы ждали)

Зимой прошлого года Советский Союз мог отпраздновать век со дня своего основания. Не одно поколение граждан выросло в крупнейшем государстве в мире, которое объединило в себе десятки народов и национальностей. При этом жители современной России до сих пор спорят, при каком режиме жизнь в стране была лучше.

В качестве аргументов за сегодняшнюю жизнь многие указывают отсутствие цензуры и возможность заниматься собственным бизнесом. При этом авторы Дзен-канала «История государства Российского» отмечают, что на самом деле обращать внимание нужно на массовую культуру, которая полностью характеризует строй в стране.

По их мнению, во времена СССР руководство партии заботилось о своих гражданах. Поэтому на телевидении не было программ, посвященных сплетням шоу-бизнеса, или «чернухи», а дикторами и ведущими работали люди с идеальной речью, которые подавали пример зрителям, как правильно говорить.

Сегодня же средства массовой информации уже не могут похвастаться таким же высоким качеством программ. Как уверены эксперты, это связано преимущественно с рейтингами, ведь скандальные шоу привлекают намного больше внимания, чем, например, концерты классической музыки. И именно поэтому советское общество жило в лучших условиях, чем современное, ведь имело возможность развиваться, что только поддерживалось на самом высоком уровне.