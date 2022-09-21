Вот почему россияне неправильно поют песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи»

Знаменитую песенку про «Пять минут» из «Карнавальной ночи» знают и помнят все, ведь уже больше 60 лет она остается главной песней любой новогодней ночи. Но вот правильно ли поклонники ее поют?

Если попросить почти любого россиянина напеть самую популярную, на его взгляд, строчку из этой песни, то почти наверняка прозвучат слова «Пять минут, пять минут — это много или мало?».

Но дело в том, что такой строчки в спетом Людмилой Гурченко тексте нет вовсе. Как нет и слова «мало». Зато трижды повторяется слово «немного» — возможно, схожий смысл двух слов просто наложился друг на друга.

В свою очередь, психологи говорят, что причиной такой массовой ошибки в сознании людей может быть «эффект Манделы» — ситуация, когда сотни и тысячи человек одновременно верят в то, чего на самом деле не было. Со знаменитой песней вполне могло случиться то же самое.