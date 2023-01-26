Вот почему россияне изумились, увидев «невестку» Дубцовой (фото)

Ирина Дубцова взбудоражила поклонников, рассказав подробности жизни своего сына Артема. Как оказалось, 16-летний Артем уже планирует собственную свадьбу.

Так, в социальных сетях артистки не так давно появилось несколько фотографий с наследником. И на одной из них он позирует в компании девушки, которую Дубцова представила как свою «невестку», намекнув на скорую свадьбу.

«Дети, кажется, выросли», — подписала снимок артистка.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись Дубцовой. Кто-то искренне порадовался за влюбленных, тогда как другие с удивлением отметили, как быстро вырос наследник певицы. Фанаты признаются, что еще недавно Артем был подростком, а теперь не только на голову выше матери, но и собирается строить собственную семью.