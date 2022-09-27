Вот почему режиссера «Гарри Поттера» зря стыдили за промах с Джеймсом и Лили

Перед режиссером Крисом Коламбусом, снявшим фильм «Гарри Поттер и философский камень», стояла непростая задача: отобрать тех актеров, которые будут закреплены за ролями на целую франшизу. И если к выбору центральных героев вопросов у поклонников истории не возникло, то исполнители, сыгравшие Лили и Джеймса Поттеров, вызвали критику.

В книге родители Гарри Поттера погибают в очень раннем возрасте — им было около 21 года. А актеры были значительно старше: Джеральдин Сомервилль на момент съемок в первом фильме серии исполнилось уже 34 года, а ее «экранный муж» Эдриан Роулинс был старше на 9 лет.

Как выяснилось, создатели ленты осознано пошли на такой ход. Им нужно было, чтобы взрослые герои гармонично смотрелись друг с другом. Таким образом Поттеры выглядели ровесниками Снейпа в исполнении Алана Рикмана. Другой причиной стала необходимость наглядной разницы в возрасте: 21-летние родители странно смотрелись бы с 11-летним сыном, а ведь именно в таком возрасте Гарри впервые увидел призраков папы и мамы.