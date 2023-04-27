Вот почему Равшана Куркова пошла на суррогатное материнство: причина ужасает

Путь Равшаны Курковой к материнству был тернистым. Актрисе пришлось вынести немало испытаний, и она едва не поставила на своем родительстве крест.

Но удача в конце концов оказалась на стороне Курковой, и в 2020 году у артистки появился долгожданный ребенок. Однако, как об этом говорят журналисты, Равшане пришлось прибегнуть к помощи суррогатной матери.

Дело в том, что накануне рождения сына Куркову никто не видел беременной, а съемочный процесс она не прекращала. Поэтому логично предположить, что ребенка выносила другая женщина. Куркова пошла на такой шаг неслучайно. Когда-то Равшана была беременна от своего первого мужа Семена. Актриса пришла к врачу на обследование и узнала шокирующую новость: ее плод умер уже месяц назад. Пришлось срочно делать аборт, пока не началось заражение крови.

Неудивительно, что после такого страшного потрясения Равшана пошла на радикальную меру — помощь суррогатной матери. Сегодня 42-летняя Куркова — счастливая мама маленького Гаспара. Артистка часто выкладывает его снимки в соцсети, а радостные подписчики отмечают его поразительное сходство с матерью.