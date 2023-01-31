Вот почему Пугачевой пришлось носить накладные зубы в 70-х: секрет выдал бывший муж

Алла Пугачева прославилась не только как певица, но и как актриса. За годы карьеры она приняла участие во множестве проектов, но больше всего зрителей удивил фильм «Женщина, которая поет», в котором она сыграла главную роль.

Дело в том, что в картине Александра Орлова Примадонна выглядит совершенно иначе: у нее нет щербинки между передними зубами. Поклонники долгие годы не могли понять, из-за чего именно в этом фильме она может похвастаться голливудской улыбкой, ведь операцию по исправлению зубов она сделала только в 90-х. Как оказалось, постановщик картины специально заставил ее надевать капу, так как хотел сделать из нее настоящую звезду.

«Кино — это все-таки мифотворчество. И режиссер хотел сделать из Пугачевой голливудскую диву», — рассказывал Александр Стефанович в интервью «Комсомольской правде».

Подобная инициатива создавала множество неудобств для певицы. Из-за пластиковых накладных зубов у нее начались проблемы с дикцией, а во время обеда она была вынуждена снимать капу. Однако Пугачева терпеливо выносила все неудобства и в итоге воплотила мечту постановщика.