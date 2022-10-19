Вот почему провалилась первая версия «Простоквашино»: от Матроскина жутко станет

Трилогия о деревне Простоквашино давно и прочно заняла место в сердцах россиян. И почти никто не знает, что впервые на экранах Дядя Федор, Матроскин и Шарик появились еще за несколько лет до выхода мультфильма «Трое из Простоквашино».

В 1975 году по советскому телевидению показали анимационную ленту «Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик», сценаристом которой выступил, как и в случае со знаменитой трилогией, автор этих героев — писатель Эдуард Успенский. Но, в отличие от версии 1978 года, этот мультфильм зрителям совершенно не полюбился, а большинство из них о нем либо забыли, либо и вовсе никогда не знали.

Основная причина этого кроется в специфической технике анимации, которую многие зрители посчитали «дурацкой». Непропорциональные изображения героев не вызвали у них отклика и интереса, а от вида кота Матроскина в этой версии вообще может стать довольно жутко.