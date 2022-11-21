Вот почему принцу Гарри лучше никогда не разводиться: жена отберет самое ценное

Принц Гарри и Меган Маркл переживают тяжелые времена в своих отношениях. Как уверена часть королевских экспертов, супруги в самое ближайшее время могут развестись и уже начали консультироваться с юристами. При этом, как оказалось, принц Гарри точно не захочет разрушения их семьи, ведь в случае развода его избранница будет в более выгодном положении.

Дело в том, что Букингемский дворец больше не принимает активное участие в жизни герцога и герцогини. А это значит, что Карл III не сможет решить, с кем именно останутся двое наследников принца Гарри — Арчи и Лилибет. Их судьбу будет решать обычный суд, который в таких случаях предпочитает вставать на сторону матери. Поэтому дети герцога и герцогини, скорее всего, останутся жить с Меган Маркл и будут видеться с отцом в редких случаях.

Помимо этого, одним из решающих факторов станет необходимость содержать наследников. И если Меган Маркл некогда имела успешную телевизионную карьеру, то принц Гарри большую часть жизни жил за счет своей семьи, поэтому должен сначала сам научиться зарабатывать.

В связи с этим королевские эксперты отмечают и необходимость платить алименты. В случае развода эта обязанность упадет на плечи принца Гарри, однако в его случае суд, вероятнее всего, будет в частном порядке определять, сколько именно принц должен выделять на нужды своих детей, учитывая его весьма нестабильный заработок.

Подобное развитие ситуации вряд ли заставит сына Карла III стремиться к разводу. Принц Гарри, как пишут таблоиды, в ближайшие годы точно не захочет становится холостяком и попытается сохранить семью, пока не позаботится о своем будущем.