Вот почему принц Чарльз был настоящим Скорпионом: есть несколько весомых аргументов

После смерти королевы Елизаветы II на престол взошел ее наследник Карл III - именно такое имя выбрал для правления Чарльз, принц Уэльский. Он появился на свет 14 ноября 1948 года под созвездием Скорпиона. Этот водный знак считается одним из самых сложных в зодиакальном кругу, и, по мнению астрологов, нынешний царствующий король Великобритании перенял самые основные его черты.

Независимость

Представители водного знака - своенравные личности, которые идут своим путем, несмотря на общественное мнение. Карл III, еще будучи принцем Чарльзом, порой принимал решения, которые могли значительным образом сказаться на его репутации - однако он не боялся этого. В конце 1970-х он основал фонд помощи детям и подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Когда в 2013 году свои пожертвования в фонд решили перевести сводные братья террориста Усамы бен Ладена, советники всячески отговаривали принца принимать деньги. Несмотря на то, что родственники бен Ладена отреклись от него еще в 1990-х годах, один только факт, что имя принца появится в СМИ в одной статье с именем террориста, мог поставить репутацию Чарльза под угрозу.

В этой ситуации будущий монарх все же настоял на своем и принял пожертвования.

Увлеченность

Карл III, как и многие Скорпионы, способен с головой погружаться в свои увлечения. Пожалуй, самой главной его страстью является забота об окружающей среде. Впервые его выступление с речью на тему экологии состоялось еще в 1970 году.

Нынешний король Великобритании является завсегдатаем форумов, посвященных экологии, борется с вырубкой лесов и при каждом удобном случае призывает мировых лидеров и общественность делать все для того, чтобы предотвратить глобальные климатические изменения.

Чарльз настолько любит природу, что иногда разговаривает с растениями.

Верность

Представители водного знака считаются однолюбами - если Скорпион встретит человека, с которым ему будет хорошо и комфортно, он с удовольствием проведет с ним всю свою жизнь. Для Чарльза такой женщиной стала Камилла Паркер-Боулз. Впервые они встретились еще в 1970-х годах, когда в королевской семье еще были свежи воспоминания о скандальном поступке двоюродного деда Чарльза, принца Уэльского Эдварда.

Он отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон.

Во имя семьи Чарльз отказался от мысли о браке с Камиллой, но даже спустя время связь между ними оставалась крепкой. В итоге они поженились только в 2005 году - спустя почти 35 лет после знакомства.