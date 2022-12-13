Вот почему приближенные Пугачевой боялись обычную домработницу

Помощница Аллы Пугачевой по хозяйству уже сама стала звездой. Людмилу Дороднову, или по-простому Люсю, знали все друзья и родственники артистки. Более того, некоторые гости даже побаивались домработницу с суровым взглядом. Поговаривали, что Люся — это «серый кардинал», правая рука Пугачевой, которая может нажаловаться ей на того или иного приближенного. После этого еще недавно близкому знакомому без объяснения причин могли вдруг отказать в домашнем приеме.

Эти домыслы подогревала и сама артистка, заявляя, что именно Дороднова отвадила часть ее ухажеров и дала им не самые приятные характеристики. А вот Филипп Киркоров, судя по всему, получил полное одобрение Люси. Роман звезд развивался на глазах домработницы, помогала она паре по хозяйству и в период их семейной жизни. А после развода Люся осталась у Филиппа Киркорова, несмотря на 27 лет, проведенных рядом с Пугачевой. Артистка оказалась на нее не в обиде. Со временем Дороднова ушла на пенсию, получив щедрое выходное пособие от певца.