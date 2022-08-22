Вот почему попал в Слизерин: что стало с подросшим сыном Гарри Поттера

Поклонникам «поттерианы» очень нравился миф о том, что малыша Гарри в первой части франшизы и его сына в последней сыграл один и тот же актер. Однако подходящего по типажу мальчика директора по кастингу обнаружили совершенно случайно, им оказался Артур Боуэн.

Он воплотил роль Альбуса Северуса Поттера, переживающего о возможном зачислении в Слизерин в свой первый год в Хогвартсе. Обаятельный юный актер с рыжими волосами и голубыми глазами, так удачно походящий на семейство Уизли и Поттеров, запомнился зрителям, но развивать карьеру не стал.

«Дары смерти. Часть II» остались первой и последней его работой в кино. Чем сегодня занимается 24-летний Артур точно неизвестно, но судя по его социальным сетям, несостоявшийся артист весело проводит время с друзьями и не смущается провокационных фото.

Глядя на них, создается ощущение, что в «Проклятом дитя» распределительная шляпа неспроста отправила Альбуса в Слизерин, и в свое время Боуэн мог бы вернуться к этой роли в продолжении истории о мальчике-который-выжил.